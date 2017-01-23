FACUA Sevilla reclama al parking de Virgen de Luján que corrija la publicidad engañosa de sus tarifas
Usuarios denuncian que los precios reales sólo se indican de manera visible una vez se baja la rampa de acceso. Quienes descarten estacionar en él sólo pueden salir maniobrando marcha atrás y cuesta arriba.
FACUA.org
Sevilla-23/01/2017
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Entrada con el cartel de los 3 euros/día (sólo vale para fines de semana, advertido en pequeño) antes de la rampa. | Imagen: FACUA.
FACUA Sevilla ha reclamado al aparcamiento público ubicado en la calle Virgen de Luján de la capital hispalense que corrija la publicidad que hace de sus tarifas a la entrada de las instalaciones.
Usuarios han advertido a la asociación de que el estacionamiento muestra