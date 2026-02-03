FACUA Sevilla se reúne con el comité de empresa del Ayuntamiento para abordar el problema de la privatización de la limpieza en los colegios
La asociación ha advertido de la pérdida de puestos de trabajo y de la merma de la calidad laboral que supondría la externalización de este servicio.
FACUA.org
Sevilla-03/02/2026
FACUA Sevilla se ha reunido este lunes 2 de febrero con representantes del comité de empresa del Ayuntamiento de Sevilla para abordar el problema de la externalización del servicio de limpieza en los colegios que ha anunciado el consistorio de la capital hispalense.
En este encuentro