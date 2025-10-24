Nuestras acciones

FACUA Sevilla se suma a la movilización de este domingo 26 de octubre por el escándalo de los cribados del cáncer de mama

Convocada por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, tendrá lugar a las 12 horas frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.

FACUA.org
Sevilla-24/10/2025

FACUA Sevilla se suma y anima a toda la ciudadanía a participar en la movilización de este domingo 26 de octubre por el escándalo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía, convocada la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama).

Bajo el lema Nuestra vida no puede esper

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos