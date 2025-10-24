FACUA Sevilla se suma a la movilización de este domingo 26 de octubre por el escándalo de los cribados del cáncer de mama
Convocada por la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama, tendrá lugar a las 12 horas frente al Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz.
Imagen de archivo de la manifestación en Sevilla por el escándalo del cribado del cáncer de mama del pasado 8 de octubre.
FACUA Sevilla se suma y anima a toda la ciudadanía a participar en la movilización de este domingo 26 de octubre por el escándalo de los cribados del cáncer de mama en Andalucía, convocada la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama).
Bajo el lema Nuestra vida no puede esper