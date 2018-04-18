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FACUA Sevilla y otras organizaciones piden al Ayuntamiento propuestas solventes ante el cambio climático

Un total de dieciséis entidades se han reunido con todos los grupos políticos municipales del Consistorio de la capital hispalense en un clima de "actitud constructiva".

FACUA.org
Sevilla-18/04/2018
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FACUA Sevilla y otras quince organizaciones sociales y profesionales han reclamado al Ayuntamiento de la ciudad una serie de propuestas convincentes ante el cambio climático.

Las diferentes entidades se han reunido con todos los grupos políticos municipales del Consistorio se

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