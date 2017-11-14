FACUA suscribe la Declaración de Cádiz sobre el derecho humano y la gestión pública del agua
Alcaldes, organizaciones sociales, sindicales y operadores públicos han manifestado en 9 principios su compromiso con un ciclo integral del agua sostenible, participativo, público y transparente.
FACUA.org
España-14/11/2017
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Los alcaldes, organizaciones sociales, sindicales y operadores públicos presente