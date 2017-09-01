FACUA te asesora para reclamar por la cláusula suelo, gastos de formalización y otros abusos en hipotecas
Si el banco se niega a devolverte tu dinero, puedes acudir a los tribunales bajo la representación de nuestros equipos jurídicos.
FACUA.org
España-01/09/2017
Cláusula suelo, gastos de formalización, intereses de demora desproporcionados… Son muchas las cláusulas abusivas que puede incluir tu préstamos hipotecario. Y si el banco se niega a devolverte el dinero cobrado de manera fraudulenta al aplicarlas, FACUA puede ayudarte a reclamarlo, tanto por la vía extrajudicial como en los tribunales.
En esta web te asesoramos sobre cuáles son esas cláusulas abusivas y las vías que tienes para reclamar.
LAS CLÁUSULAS ABUSIVAS DE LAS HIPOTECAS
No son pocas las cláusulas que a lo largo de los últimos años han sido impuestas por distintas entidades bancarias en sus farragosos préstamos hip
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