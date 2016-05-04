Nuestras accionesEl organismo sostiene que impediría el bienestar de los ciudadanos y la recuperación económica

FACUA ve escandaloso que el Banco de España defienda que no se devuelva el dinero de las cláusulas suelo

La asociación lamenta la falta de sensibilidad de la institución ante las situaciones dramáticas vividas por las familias que han tenido que soportar abusos de la banca como este durante la crisis.

FACUA.org
España-04/05/2016
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FACUA-Consumidores en Acción considera escandaloso que el Banco de España defienda a la banca y abogue por no devolver el dinero cobrado de más a través del abuso de las cláusulas suelo. Es indignante que el organismo defienda los intereses de las grandes empres

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