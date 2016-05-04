FACUA ve escandaloso que el Banco de España defienda que no se devuelva el dinero de las cláusulas suelo
La asociación lamenta la falta de sensibilidad de la institución ante las situaciones dramáticas vividas por las familias que han tenido que soportar abusos de la banca como este durante la crisis.
FACUA.org
España-04/05/2016
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El Banco de España defiende que algunas entidades rescatadas habrían necesitado más dinero y que otras que se habían salvado del rescate habrían requerido una inyección de capital público. | Imagen: flickr.com/slasher-fun (CC BY-SA 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción considera escandaloso que el Banco de España defienda a la banca y abogue por no devolver el dinero cobrado de más a través del abuso de las cláusulas suelo. Es indignante que el organismo defienda los intereses de las grandes empres