FACUA ve escandaloso que haya municipios que todavía depuran deficientemente sus aguas residuales
Los incumplimientos de la directiva comunitaria se han dado en 17 municipios que, desde 2001, debían limpiarlas correctamente. Siete de los nueve pueblos que aún no han solucionado el problema son de Andalucía.
FACUA.org
España-26/07/2018
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FACUA-Consumidores en Acción considera escandaloso que haya poblaciones en España que todavia no haan arreglado los problemas con sus depuradoras de agua y sigan depurándola deficientemente, ya que además del canon de saneamiento y depuración del agua que pagan