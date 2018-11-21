FACUA ve ridícula la multa de 15.000 euros impuesta por Fomento a Abertis por el caos de la AP-6 de enero
La asociación considera vergonzoso que el Gobierno haya aprobado un Real Decreto que sólo aumenta las sanciones máximas a 300.000 euros.
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España-21/11/2018
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Imagen: Agencias
FACUA-Consumidores en Acción ve rídícula la multa de tan solo 15.000 euros que el Ministerio de Fomento ha impuesto a Abertis por el colapso de la AP-6 del pasado mes de enero, cuando decenas de conductores quedaron bloqueados en la carretera debido a una nevada.
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