FACUA y la corporación empresarial cubana Cimex organizan dos cursos en la república caribeña
Ambas instituciones han renovado el convenio de colaboración que suscribieron en 2000.
FACUA.org
América-10/03/2002
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Continuando el ciclo iniciado hace dos años en Cuba, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha ofrecido en marzo dos cursos de formación dirigidos a miembros de Cimex, la principal corporación empresarial del país.</