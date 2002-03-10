Nuestras acciones

FACUA y la corporación empresarial cubana Cimex organizan dos cursos en la república caribeña

Ambas instituciones han renovado el convenio de colaboración que suscribieron en 2000.

FACUA.org
América-10/03/2002
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Continuando el ciclo iniciado hace dos años en Cuba, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha ofrecido en marzo dos cursos de formación dirigidos a miembros de Cimex, la principal corporación empresarial del país.</

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos