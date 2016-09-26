Francia anuncia "pruebas adicionales" a siete coches tras detectar "anomalías" en sus datos de emisiones
Una comisión de investigación ha analizado un total de 86 vehículos de diferentes fabricantes, los cuales deberán dar explicaciones sobre los resultados de las nuevas pruebas.
Europa Press
Europa-26/09/2016
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Francia ha anunciado que llevará a cabo pruebas "adicionales" a siete vehículos del total de 86 unidades analizadas de diferentes fabricantes, al encontrar "anomalías" durante el proceso de análisis.
Según inform&oacu