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Gobierno PP-Vox: FACUA Andalucía denuncia que el pacto blanquea la xenofobia, promueve el negacionismo climático y ataca el asociacionismo

La federación señala que las medidas incluidas en el acuerdo suponen introducir en las instituciones andaluzas los postulados de la extrema derecha.

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Andalucía-06/07/2026
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FACUA Andalucía expresa su profundo rechazo al pacto de gobierno suscrito entre el Partido Popular y Vox en la comunidad autónoma, al considerar que no constituye un simple acuerdo de estabilidad parlamentaria, sino una hoja de ruta de regresión democrática, social y a

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