Google admite la vulneración de sus propias políticas una campaña promocional
La compañía se encontraba bajo sospecha de estar llevando a cabo algo prohibido específicamente en el pasado a terceros: el pago a bloggers' para mejorar el posicionamiento en buscadores.
FACUA.org
Internacional-05/01/2012
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Google ha reconocido que una campaña publicitaria para su navegador Chrome ha violado las propias políticas de la compañía.
Sin embargo, el gigante de Mountain View ha asegurado que no se ha hecho de forma expresa. En concreto, Google se encontraba bajo sosp