Google conoce los datos privados de 1,6 millones de pacientes británicos de forma ilegal
El acuerdo entre DeepMind, subsidiaria de Google, y los hospitales públicos no cumplió la ley de protección de datos. No se informó a los pacientes sobre el uso que se le iba a dar a sus historiales médicos.
FACUA.org
Internacional-06/07/2017
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El acuerdo de colaboración entre los hospitales de la sanidad pública británica (NHS por sus siglas en inglés) y DeepMind, entidad subsidiaria de Google, «incumplió la ley de protección de datos», según informa