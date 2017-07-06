Más noticiasLa empresa se dedica al desarrollo de la inteligencia artificial

Google conoce los datos privados de 1,6 millones de pacientes británicos de forma ilegal

El acuerdo entre DeepMind, subsidiaria de Google, y los hospitales públicos no cumplió la ley de protección de datos. No se informó a los pacientes sobre el uso que se le iba a dar a sus historiales médicos.

FACUA.org
Internacional-06/07/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El acuerdo de colaboración entre los hospitales de la sanidad pública británica (NHS por sus siglas en inglés) y DeepMind, entidad subsidiaria de Google, «incumplió la ley de protección de datos», según informa

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos