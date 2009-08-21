Hablar por el móvil o escuchar música a través de cascos mientras se conduce, principales motivos de la pérdida de puntos
No utilizar el cinturón de seguridad o no respetar las señales de circulación son otras infracciones habituales.
FACUA.org
España-21/08/2009
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Conducir al mismo tiempo que se habla por teléfono móvil o se escucha música a través de cascos, no utilizar el cinturón de seguridad o no respetar las señales de circulación son los principales motivos que originaron la pérdida de puntos de