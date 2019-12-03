Nuestras acciones

iDental: FACUA denuncia por cuarta vez en la Audiencia el quebrantamiento de las medidas cautelares

Pese a la prohibición decretada por el juez, EVO Finance (ahora denominada SPMP) y un fondo luxemburgués al que ha vendido parte de los créditos siguen reclamando el pago a afectados.

FACUA.org
España-03/12/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción ha notificado por cuarta vez al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que afectados de iDental siguen recibiendo escritos de entidades que les exigen el pago de los pré

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos