iDental: FACUA denuncia por cuarta vez en la Audiencia el quebrantamiento de las medidas cautelares
Pese a la prohibición decretada por el juez, EVO Finance (ahora denominada SPMP) y un fondo luxemburgués al que ha vendido parte de los créditos siguen reclamando el pago a afectados.
FACUA.org
España-03/12/2019
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Imagen: FACUA Córdoba.
FACUA-Consumidores en Acción ha notificado por cuarta vez al titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, que afectados de iDental siguen recibiendo escritos de entidades que les exigen el pago de los pré