Ikea amplía la retirada de las cancelas de seguridad para niños Patrull por riesgo de caídas
La empresa pide a los usuarios que tengan este dispositivo de seguridad que dejen de utilizarlo y lo devuelvan sin necesidad de presentar recibo de compra.
FACUA.org
España-05/09/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Ikea ha retirado las cancelas de seguridad Patrull independientemente de su fecha de fabricación y venta. | Imagen: Ikea.com.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de que Ikea ha ampliado la orden de retirada de las cancelas de seguridad Patrull (Patrull, Patrull Kläma y Patrull Fast) a todos los modelos, independientemente de su fecha de fabricación, por riesgo de caídas si los artículos