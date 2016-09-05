Nuestras accionesYa había alertado sobre algunos modelos

Ikea amplía la retirada de las cancelas de seguridad para niños Patrull por riesgo de caídas

La empresa pide a los usuarios que tengan este dispositivo de seguridad que dejen de utilizarlo y lo devuelvan sin necesidad de presentar recibo de compra.

FACUA.org
España-05/09/2016
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que Ikea ha ampliado la orden de retirada de las cancelas de seguridad Patrull (Patrull, Patrull Kläma y Patrull Fast) a todos los modelos, independientemente de su fecha de fabricación, por riesgo de caídas si los artículos

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