Ikea retira del mercado algunas unidades de la cebolla frita Rostad Lök por no destacar debidamente en el etiquetado el alérgeno trigo
Los productos afectados tienen la referencia 302.371.76 y la fecha de caducidad del 1 de septiembre al 22 de noviembre de 2026. La compañía señala que otras fechas no se ven afectadas.
FACUA.org
España-25/12/2025
Ikea alerta a todos los clientes de que retira del mercado determinados paquetes de cebolla frita Rostad Lök por no destacar debidamente en su etiquetado el alérgeno trigo. La palabra trigo aparece entre los ingredientes, pero no se muestra de forma resaltada tal y como exige la normativa