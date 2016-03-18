Ikea retira del mercado una de sus lámparas por riesgo de descarga eléctrica
La compañía advierte del peligro de manipular el modelo Gothem debido a que "los cables interiores no se han montado correctamente". El precio será reembolsado a los clientes que lo compraron.
FACUA.org
España-18/03/2016
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que Ikea ha ordenado la retirada de sus tiendas de su modelo de lámpara de pie y mesa Gothem por riesgo de descarga eléctrica para quienes lo manipulen.
«Los cables del interior de las lámp