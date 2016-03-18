Nuestras accionesEs el segundo modelo que deja de comercializar en un mes

Ikea retira del mercado una de sus lámparas por riesgo de descarga eléctrica

La compañía advierte del peligro de manipular el modelo Gothem debido a que "los cables interiores no se han montado correctamente". El precio será reembolsado a los clientes que lo compraron.

FACUA.org
España-18/03/2016
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FACUA-Consumidores en Acción informa de que Ikea ha ordenado la retirada de sus tiendas de su modelo de lámpara de pie y mesa Gothem por riesgo de descarga eléctrica para quienes lo manipulen.

«Los cables del interior de las lámp

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