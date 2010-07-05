Industria multa a Intereconomía con 100.000 euros por un anuncio ilícito
Un vídeo promocional contraponía el día del Orgulllo Gay con los "364 días de orgullo de la gente normal y corriente".
FACUA.org
España-05/07/2010
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El Ministerio de Industria ha sancionado con 100.000 euros a Intereconomía por considerar ilícito un anuncio promocional de la cadena de televisión en el que se contraponía el día del Orgullo Gay con los «364 días de orgullo de la gente normal y corrie