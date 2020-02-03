Inmovilizados 25.000 jamones y paletas de cerdo al carecer de sellos sanitarios
Hay 13 investigados por comercialización ilegal de productos cárnicos en empresas de Badajoz, Cáceres, Huelva, Salamanca, Granada, Murcia, Madrid, Zaragoza y Barcelona.
Europa Press
España-03/02/2020
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Una de las naves investigadas. Imagen: Guardia Civil.
Trece personas están siendo investigadas por la Guardia Civil por delitos relacionados con la comercialización ilegal de productos cárnicos, a través de 14 empresas dedicadas este sector en las provincias de Murcia, Badajoz, Cáceres, Huelva, Salamanca, Granada,