Interior multa a un leridano con 9.866 euros por inventarse el ahogamiento de su mujer en el río
El falso aviso, así determinado por un informe de los Bomberos, supuso un despliegue del dispositivo de rescate en el que participaron tres dotaciones de bomberos y un helicóptero.
Europa Press
Cataluña-04/01/2019
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El río Segre a su paso por Lleida.
La Conselleria de Interior de la Generalitat ha multado con 9.866,51 euros a un leridano que en abril del año pasado se inventó el ahogamiento de su mujer en el río en Torres de Segre y provocó que los Bomberos de la Generalitat desplegaran un dispositivo de rescate en