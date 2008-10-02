Intervienen 77.000 unidades de alimentos chinos en un almacén del municipio toledano de Seseña
La Delegación provincial de Salud y Bienestar Social ha contabilizado veintiocho productos de confitería y bebidas.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-02/10/2008
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La Delegación de Salud y Bienestar Social de Toledo ha intervenido en un almacén de distribución de productos chinos ubicado en el municipio toledano de Seseña un total de 77.000 unidades de veintiocho productos de confitería y bebidas susceptibles de contener l