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La Administración de Alimentos de EEUU bloquea las importaciones de productos lácteos chinos

Para evitar que los productos contaminados con melamina entren en el mercado estadounidense.

FACUA.org
América-14/11/2008
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La Administración de Alimentos y Fármacos estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés) ha comenzado a bloquear las importaciones de productos lácteos procedentes de China en un esfuerzo para asegurar que los productos contaminados con melamina no entren en el mercado

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