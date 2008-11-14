La Administración de Alimentos de EEUU bloquea las importaciones de productos lácteos chinos
Para evitar que los productos contaminados con melamina entren en el mercado estadounidense.
FACUA.org
América-14/11/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Administración de Alimentos y Fármacos estadounidense (FDA, por sus siglas en inglés) ha comenzado a bloquear las importaciones de productos lácteos procedentes de China en un esfuerzo para asegurar que los productos contaminados con melamina no entren en el mercado