La Aemps ordena la retirada de dos lotes de Alinia suspensión oral
Los lotes afectados de este medicamento son MTEW1721 y MTCW21291, con fecha de caducidad 30 de septiembre de 2016 están distribuidos en algunos centros sanitarios.
FACUA.org
España-08/05/2015
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de la orden de retirada por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de dos lotes del medicamento Alinia suspensión oral 100 mg/5ml, 60ml.