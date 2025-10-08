La Aemps retira varios lotes del medicamento antidepresivo Duloxetina Pensa Pharma por impurezas por encima de los límites
El defecto no supone riesgo vital para el paciente. Los productos afectados son los envases de 28 unidades, con lote 230314, y de 56 unidades, con lote 230198. Ambos tienen la fecha de caducidad para el 31 de enero de 2026.
FACUA.org
España-08/10/2025
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), dependiente del Ministerio de Sanidad, ha informado de la retirada de varios lotes del medicamento para tratar la depresión Duloxetina Pensa Pharma 60 miligramos por encontrar una impureza por encima de los límites establecidos.