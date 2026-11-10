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La Aesan alerta de la presencia de salmonela en tahini de sésamo de la marca Arkan

El producto afectado es el Pure Sesame Tahini y está envasado en bote de plástico de 400 gramos, con número de lote 0257502493 y fecha de caducidad de diciembre de 2027.

FACUA.org
España-10/11/2026
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (Rasff), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Malta relativa a la presencia de salmonela en t

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