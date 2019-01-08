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La Audiencia de Navarra confirma la condena contra un hombre que pateó al conductor de un autobús

Tendrá que pagar una multa de 240 euros e indemnizar con 1.500 euros al trabajador del Transporte Urbano Comarcal de Pamplona.

FACUA.org
Navarra-08/01/2019
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La Audiencia Provincial de Navarra ha confirmado la condena impuesta por el Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona a J.L.F.M, un joven de 26 años vecino del municipio de Barañaín que deberá pagar 240 euros por propinar varias patadas

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