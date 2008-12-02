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La Audiencia Nacional revisa su sentencia por el fraude de Azucarera Ebro y condena a 12 directivos

El 'caso del Azúcar' juzgó a los directivos de Ebro Agrícolas, Azucarera de España y la resultante de la fusión de ambas, por tratar de ocultar la sobreproducción de azúcar mediante movimientos ficticios entre sus fábricas.

FACUA.org
España-02/12/2008
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La Audiencia Nacional ha revisado su sentencia por el fraude en el caso del Azúcar, dictada en febrero de 2005, y ha condenado a doce directivos de Azucarera Ebro a penas de prisión que oscilan entre los nueve años y nueve meses, y un año y nueve meses por el fr

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