La CE abre expediente a Italia por no investigar a Fiat Chrysler por sus emisiones contaminantes
El Ejecutivo comunitario considera que este país no ha cumplido con sus obligaciones de aclarar si la marca usa un software similar al de Volkswagen para saltarse los controles de gases.
FACUA.org / Europa Press
Europa-18/05/2017
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La Comisión Europea ha anunciado la apertura de un expediente de infracción a Italia por no cumplir con sus obligaciones en materia de control de emisiones en algunos modelos de Fiat Chrysler que usan dispositivos para alteran los datos sobre emisiones, según ha informado en