La CE lanza un ultimátum a España para que aplique la norma que limita sustancias peligrosas en piensos
Los Estados miembros tenían de plazo hasta el 1 de julio de 2010 para aplicar esta directiva, pero España todavía no lo ha hecho.
FACUA.org
Europa-16/02/2011
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La Comisión Europea ha lanzado este miércoles un ultimátum a España para que aplique la norma de la UE que fija límites a la presencia en los piensos de sustancias peligrosas -como el arsénico, determinados pesticidas e impurezas botánicas- cuyo ob