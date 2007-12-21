La CE propone nuevas medidas para lograr una mayor reducción de las emisiones industriales de CO2
La futura directiva reunificará en una sola siete normas existentes en la actualidad.
FACUA.org
Europa-21/12/2007
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La Comisión Europea adoptó hoy una propuesta para simplificar y reforzarlas normas que ya existen en la UE para limitar las emisiones de gases de efecto invernadero por parte de la industria que, en la práctica, supondrá ampliar el número de instalaciones afecta