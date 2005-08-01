La cifra conocida de intoxicados por pollos del Grupo Sada supera los 300 y se extienden por más de veinte provincias
FACUA reclama a las ocho comunidades autónomas donde se han detectado casos que abran expediente sancionador a la empresa fabricante de los precocinados de las marcas Pimpollo y Pollo Asado Sada.
FACUA.org
España-01/08/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) reclama a las ocho comunidades autónomas donde hasta la fecha se han detectado intoxicados por pollos del Grupo Sada que abran expediente sancionador a la empresa. La Federación se ha puesto a disposición de los af