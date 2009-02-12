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La CNE pide transparencia en los precios del gas para evitar problemas con la liberalización

Se garantizará el cumplimiento de la normativa sobre cambio de suministrador y se supervisará la actividad de la nueva Oficina de Cambios de Suministrador.

FACUA.org
España-12/02/2009
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La Comisión Nacional de la Energía (CNE) pedirá a los comercializadores y a distintos agentes de los mercados mayorista y minorista de gas información sobre los precios de sus contratos de gas para mejorar la transparencia y cumplir su función de supervisar esta

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