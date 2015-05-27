La CNMC abre expediente a Atresmedia por la fusión Antena3-La Sexta
El grupo habría vinculado la comercialización de la publicidad de los dos paquetes de canales mediante una política de descuentos por una cuota global.
Europa Press
España-27/05/2015
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha acordado incoar un expediente sancionador a Atresmedia por incumplir determinadas condiciones a las que se subordinó la autorización de la operación de concentración de Antena 3 y La Sexta.
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