FACUA Cádiz exige a Correos que rectifique y mantenga abierta la oficina postal de la barriada Río San Pedro de Puerto Real
La asociación considera que el cierre supondrá un grave perjuicio para los vecinos y un nuevo deterioro de este servicio público esencial.
FACUA.org
Cádiz-22/06/2026
FACUA Cádiz muestra su firme oposición al cierre de la oficina de Correos situada en la barriada Río San Pedro de Puerto Real, previsto para el próximo 1 de julio, y ha anunciado que se dirigirá formalmente tanto a la empresa pública como a la Subdelegación del Gobiern