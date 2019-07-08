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La CNMC exige el reintegro de los 368,4 millones pagados por el almacenamiento de gas Castor

En concreto, Escal, firma controlada por ACS en un 66,67%, deberá reintegrar 195 millones de euros, Banco Santander 71,9 millones, CaixaBank 48 millones, Enagás 32,4 millones y Bankia 21,1 millones.

Europa Press
España-08/07/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha exigido de oficio a Escal (ACS), Enagás Transporte, Bankia, CaixaBank y Banco Santander el reintegro de los 368,4 millones de euros por las liquidaciones relacionadas con el almacenamiento subterráneo Castor, seg

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