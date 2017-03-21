La CNMC incoa expediente sancionador contra seis farmacéuticas por prácticas que limitan la competencia
La infracción consistiría en el establecimiento de unos sistemas de distribución a través de los cuales habrían implantado o pretenderían implantar un sistema de doble precio.
FACUA.org
España-21/03/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra los laboratorios farmacéuticos Pfizer SLU, Janssen-Cilag SA, Merck Sharp & Dohme de España SA, Lilly SA, Sanofi-Aventis SA y Novartis Farmacéutica SA por una