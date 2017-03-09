La CNMC multa a las grandes energéticas tras las denuncias de 7 usuarios y analiza otras 270 de FACUA
Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo tendrán que pagar 155.000 euros de sanción en total por cambiar de compañía a los consumidores sin su consentimiento.
FACUA.org
España-09/03/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con un total de 155.000 euros a las grandes energéticas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural y Viesgo) por los contratos fraudulentos que sus comerciales han hecho a siete usuarios, a los que han cambiado de compa&nt