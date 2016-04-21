La CNMC multa con 6,12 millones de euros a seis fabricantes de turrones
Competencia considera probado que las empresas buscaron repartirse el mercado de las principales empresas distribuidoras de turrones de marca blanca en España y garantizarse sus cuotas de mercado.
FACUA.org
España-21/04/2016
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Competencia ha multado con 6,12 millones de euros a las empresas, Almendra y Miel, Delaviuda Alimentación, Enrique Garrigós Monerris, Sanchís Mira, Turrones José Garrigós y Turrones Picó por repartirse el mercado de las principales empresas distribuidoras de turrones de marca blanca en España. | Imagen: flickr.com/lablasco (CC BY 2.0).
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha multado con 6,12 millones de euros a seis fabricantes de turrones por repartirse el mercado de las principales empresas distribuidoras de turrones de marca blanca en España (Alcampo, Carrefour, Mercadona, Día, El