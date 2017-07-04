Más noticiasHasta 2.000 euros de sanción

La CNMC sanciona a cuatro estaciones de servicio por no remitir información de precios y ventas anuales

Competencia ha acreditado la no actualización de sus datos censales o la no remisión semanal de los datos sobre los precios de la gasolina que comercializaban, como establece la normativa.

FACUA.org
España-04/07/2017
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sancionado a las estaciones de servicio Galdakao Oil SL, Ajuntament Maçanet de Cabrenys, Disercabezas SL y Carburantes La Estrella SL al considerarlas responsables de una infracción grave de la Ley 34/1998, de

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