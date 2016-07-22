Más noticiasLa infraccción fue entre septiembre de 2015 y enero de 2016

La CNMC sanciona con 178.000 euros a la comercializadora de luz Nortedison Electric

La compañía incumplió con la obligación que tienen estas distribuidoras de prestar una serie de garantías exigidas por la Red Eléctrica de España.

FACUA.org / Europa Press
España-22/07/2016
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 178.000 euros a la empresa Nortedison Electric por incumplir con la obligación que tienen las empresas eléctricas de prestar una serie de garantías exigidas por el operador del sistem

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