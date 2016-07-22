La CNMC sanciona con 178.000 euros a la comercializadora de luz Nortedison Electric
La compañía incumplió con la obligación que tienen estas distribuidoras de prestar una serie de garantías exigidas por la Red Eléctrica de España.
FACUA.org / Europa Press
España-22/07/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa de 178.000 euros a la empresa Nortedison Electric por incumplir con la obligación que tienen las empresas eléctricas de prestar una serie de garantías exigidas por el operador del sistem