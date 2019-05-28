La CNMV advierte de catorce entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión
El organismo alerta de que la sociedad Storm Complex Ltd, que opera en jbcapitals.com, no guarda relación con JB Capital Markets, Sociedad de Valores SA y su web jbcm.com, debidamente registrada como empresa de servicios de inversión.
FACUA.org
España-28/05/2019
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Imagen: Europa Press.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha alertado de que hay un total de 14 entidades que no están incluidas en el correspondiente registro y que ofrecen servicios de inversión sin estar autorizadas.
En concreto, la CNMV ha advertido de que la sociedad Sto