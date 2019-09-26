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La CNMV multa con 215.000 euros a Housers Global Properties por cometer varias infracciones muy graves

Según publica el Boletín Oficial del Estado, el órgano supervisor ha impuesto tres sanciones de 90.000, 75.000 y 50.000 euros a esta plataforma de inversión inmobiliaria.

FACUA.org
España-26/09/2019
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La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto varias sanciones por un importe total de 215.000 euros a la sociedad Housers Global Properties, por la comisión de infracciones muy graves en su actividad como plataforma de crowdfunding de inversión en e

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