La Comisión Europea investiga si BMW, Daimler y Volkswagen limitaron tecnologías de reducción de emisiones
Las pesquisas de Bruselas se sustentan en indicios según los cuales BMW, Daimler, Volkswagen, Audi y Porsche habrían participado en reuniones en las que acordaron limitar el desarrollo de dos sistemas para reducir las emisiones contaminantes.
Europa Press
Internacional-19/09/2018
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La Comisión Europea ha iniciado una investigación en profundidad para averiguar si BMW, Daimler y Volkswagen han limitado, mediante acuerdos privados entre las compañías, el desarrollo de tecnologías que habrían reducido las emisiones contaminantes de aut