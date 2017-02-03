Más noticiasTras la denuncia de algunos usuarios

La Comisión Europea investiga si Meliá ofrece precios diferentes a los clientes según su país de origen

Los supuestos acuerdos entre la cadena hotelera y los principales operadores turísticos europeos impiden a los usuarios conocer la disponibilidad real del hotel o reservar habitaciones con las mejores tarifas.

Europa Press
Europa-03/02/2017
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La Comisión Europea ha abierto una investigación sobre acuerdos para la contratación online de servicios hoteleros entre los principales operadores turísticos europeos y Meliá Hotels Internacional, al considerar que podrían contener cláusula

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