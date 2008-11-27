La Comisión Nacional de la Competencia cuestiona el requisito impuesto a Telefónica para lanzar su oferta de fibra óptica
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones suspendió de forma temporal en octubre la propuesta que la compañía iba a comercializar en España.
FACUA.org
España-27/11/2008
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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha señalado que el requisito impuesto por la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) a Telefónica para comercializar su oferta de fibra óptica «podría no ser suficiente» para garantizar la <