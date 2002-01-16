La Compra de Viviendas y la Telefonía fueron los sectores más denunciados por los consumidores sevillanos durante el último año
Sólo el Grupo Telefónica generó el 5,6% de las 869 reclamaciones tramitadas por el equipo jurídico de FACUA Sevilla.
FACUA.org
Sevilla-16/01/2002
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La Asociación de Consumidores y Usuarios de Sevilla-FACUA ha recibido durante el último año un total de 3.905 consultas y reclamaciones. La cifra de consultas planteadas por los consumidores ha sido de 3.036. En cuanto a las reclamaciones, que han experimentado un aumento de