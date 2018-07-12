La Consejería de Salud andaluza niega a FACUA los nombres de los odontólogos y aseguradoras de iDental
Tras su cúmulo de negligencias, la Junta se dedica ahora a entorpecer las actuaciones para defender los derechos de los afectados.
FACUA.org
Andalucía-12/07/2018
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Tras el cúmulo de negligencias cometidas por sus responsables ante las irregularidades de iDental, la Consejería de Salud se niega ahora a facilitar a FACUA Andalucía los datos de los seguros obligatorios que debían tener y la relación de odontólogos resp