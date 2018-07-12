Nuestras acciones

La Consejería de Salud andaluza niega a FACUA los nombres de los odontólogos y aseguradoras de iDental

Tras su cúmulo de negligencias, la Junta se dedica ahora a entorpecer las actuaciones para defender los derechos de los afectados.

FACUA.org
Andalucía-12/07/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Tras el cúmulo de negligencias cometidas por sus responsables ante las irregularidades de iDental, la Consejería de Salud se niega ahora a facilitar a FACUA Andalucía los datos de los seguros obligatorios que debían tener y la relación de odontólogos resp

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos