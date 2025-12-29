Nuestras acciones

La DGT retira la homologación a cuatro modelos de balizas V16 por motivos administrativos pero los conductores podrán usarlas

Los modelos y marcas afectadas son Don Feliz V16IoT, The Boutique For Your Car V16IoT, Ikrea V16IoT y Call SOS (modelo XL-HZ-001-VC).

FACUA.org
España-29/12/2025

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha retirado la homologación a cuatro modelos de balizas V16 que hasta ahora se podían encontrar en el mercado. A falta de unos días para que entre en vigor la obligatoriedad de llevar estos dispositivos en los vehículos, estos cuatro modelos dejarán de comer

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos